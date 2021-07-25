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الرياضة

ديلور يروج لحفل المغني الجزائري سولكينغ

بقلم كريم.تيغرمت
ديلور يروج لحفل المغني الجزائري سولكينغ
اللاعب أندي ديلور والمغني سولكينغ
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وجّه الدولي الجزائري أنادي ديلور لاعب مونبوليي الفرنسي، الدعوة لمحبي المغني الجزائري “سولكينغ” لحضور حفلته المقبلة.

ونشر ديلور، اليوم الأحد، تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر، روج من خلالها للحفل الضخم الذي سيحييه “سولكينغ” يوم 20 أوت المقبل.

وأرفق الدولي الجزائري هذه التغريدة، بصور إشهارية لهذا الحفل، الذي سيضم أيضا العديد من الفنانين.

يذكر أن أندي ديلور، تجمعه صداقة قوية، مواطنه المغني الجزائري “سولكينغ”، وسبق لهما الالتقاء خلال العطلة الصيفية الماضية بدبي.

رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=964395
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