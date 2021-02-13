ديلور يساهم بتمريرة حاسمة في فوز مونبوليي على ليون

ساهم الجزائري أندي ديلور مهاجم نادي مونبوليي الفرنسي، اليوم السبت، في الفوز الذي حققه ناديه اليوم السبت، على حساب ليون.

وشارك أندي ديلور أساسيا ضمن تشكيلة ناديه مونبوليي، في هذه المواجهة أمام ليون، لحساب الجولة الـ25 من الليغ1.

وتألق مهاجم الخضر، في الدقيقة الـ20 من عم هذه الماراة، أين منح تمريرة الهدف الأول لصالح ناديه، والذي حمل توقيع زميله سافاتير.

ومن سوء حظ نادي مونبوليي، عجز أندي ديلور عن انهاء هذه المباراة، لشعوه بآلام، ما دفع بالمدرب لاستبدال بين الشوطين أين كاننت النتيجة (1-1)

وتمكن مونبوليي، في الشوط الثاني من المباراة من اضافة الهدف الثاني، ويحسم بذلك الفوز لصالحه.