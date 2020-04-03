ديلور يساهم في حملة تحسيسية لدعم المستشفيات ضد كورونا

يواصل الدولي الجزائري، أندي ديلور، نجم نادي مونبوليي، سعيه للمساهمة في مواجهة فيروس كورونا، على غرار بقية نجوم كرة القدم العالمية.

وجاءت مساهمة ديلور، هذه المرة من خلال دعوته للجميع، للمساهمة في حملة تبرعات، لمساعدة المستشفيات، في مواجهة فيروس كورونا.

ونشر مهاجم الخضر، صورة عبر حسابه الخاص على “تويتر”، يدعوا فيها للتبرع بـ5 أورو، لصالح المستشفيات، لمساعدتهم في مواجهة فيروس كورونا.

وأرفق أندي ديلور، هذه الصورة، بتعليق: “لا نستهين بالخصوم الصغار، يمكننا رؤية الأسد، لكن لا يمكننا رؤية الفيروس”.