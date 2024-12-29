ديلور يستأنف تدريباته مع مولودية الجزائر

سجل الدولي الجزائري، ومهاجم مولودية الجزائر، أندي ديلور، اليوم الأحد، عودته للتدريبات مع الفريق، استعدادا لمبارياتهم المقبلة.

وكشفت إدارة مولودية الجزائر، عبر صفحتها الرسمية، بأن عودة ديلور، تأتي بعد غيابه الأسبوع الماضي، بترخيض من الإدارة، اظروف عائلية.

كما أضاف ذات المصدر، بأن ديلور، خاص حصة تدريبية على انفراد، وفق برنامج خاص، تحت اشراف المحضر البدي للفريقف صبري البوعزيزي.

وأجرى أندي ديلور، حصته التدريبية، بقاعة تقوية العضلات، لاستعادة لياقته البدنية كخطوة أولى، تحسبا لعودته إلى المنافسة، وقيادة هجوم المولودية في قادم المباريات.