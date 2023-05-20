ديلور يصاب في مباراة نانت ومونبيليه في الليغ 1 

تلقى الدولي الجزائري أندي ديلور إصابة مع نادي نانت الفرنسي خلال مباراة فريقه أمام مونبيليه بعد 5 دقائق فقط من بدايتها.

واستبدل مدرب نانت بيار أريستوي لاعبه اندي ديلور مباشرة بعد إصابة لزميله في الفريق المصري مصطفى محمد.

وجرت المباراة ضمن فعاليات الجولة 36 من عمر البطولة الفرنسية التي تواجد فيها الدولي الجزائري الآخر جوان حجام في دكة البدلاء.

كما انتهى المباراة بخسارة نادي نانت بثلاثية كاملة مقابل صفر، وهي النتيجة التي ستزيد حتما في متاعب الصراع من أجل البقاء في القسم الأول.

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