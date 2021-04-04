ديلور يعتذر بعد التعثر أمام أنجي

الرياضة
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ديلور يعتذر بعد التعثر أمام أنجي
بقلم كريم.تيغرمت

أبدى الدولي الجزائري أندي ديلور أسفه لتضييع الفوز رفقة ناديه مونبوليي، اليوم الأحد، في المواجهة التي جمعتهم بنادي أنجي.

ونشر ديلور، تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر”، جاء فيها: “من الأفضل أن نتحمل مسؤوليتنا، بدل الإدعاء بأننا كاملون”.

وعبّر الدولي الجزائري، عن أسفه من جهة، وغضبه الشديد، قائلا: “أنا آسف، وفي نفس الوقت غاضب جدا”.

يذكر أن أندي ديلور، ضيع رفقة ناديه مونبولي، الفوز أمام أنجي، بالنظر لمردودهم الهزيل، واكتفو بالنعادل الإيجابي بـ1-1.


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