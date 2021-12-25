ديلور يعزي في وفاة لاعب مولودية سعيدة سفيان لوكار

عبّر الدولي الجزائري أندي ديلور، عن تعازيه القلبية، إثر وفاة لاعب مولودية سعيدة، سفيان لوكار، مبديا تضامنه مع أسرته وأصدقائه.

ونشر أندي ديلور، تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر”، قال فيها: “سفيان لوكار، تعازينا لأسرته وأصدقائه”.

كما أرفق نجم نادي نيس الفرنسي، هذه التغريدة، بصورة للفقيد سفيان لوكار، بقميص ناديه مولودية سعيدة.

يذكر أن اللاعب سفيان لوكار، فارق الحياة، ظهر اليوم السبت، إثر سكتة قلبية، خلال مشاركته في مواجهة جمعية وهران.