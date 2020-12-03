ديلور يعلن إصابته بكورونا من جديد

الرياضة
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ديلور يعلن إصابته بكورونا من جديد
بقلم النهار أونلاين

تعرض الدولي الجزائري أندي ديلور لاعب نادي مونبوليي الفرنسي، للإصابة من جديد بفيروس كورونا.

وكشف ديلور، اليوم الخميس، عبر تغريدة في حسابه الرسمي على “تويتر”، عن شعوره بأعراض كورونا منذ يوم الإثنين الماضي.

وأشار الدولي الجزائري، أنها المرة الثانية التي تظهر نتاج الكشف عن فيروس كورونا ايجابية بالنسبة له، في غضون 3 أشهر.

وعبر أندي ديلور، عن أسفه الشديد لهذه الحالة، كونه سيغيب عن تشكيلة ناديه، وهو الأمر الذي سيفتقده كثيرا.


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