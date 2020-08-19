ديلور يعلن إصابته بكورونا

كشف الدولي الجزائري أندي ديلو، مهاجم نادي مونبوليي الفرنسي، اليوم الأربعاء، عن إصابته بفيروس كورونا.

ونشر أندي ديلور، تغيردة عبر حسابه الخاص على تويتر، أعلن من خلالها، “أجريت فحوصات كورونا، وظهرت النتيجة ايجابية”.

وطمئن مهاجم الخضر، أنصاره ومحبيه، مضيفا: “أنا بخير، وسأعود في أقرب فرصة، اهتموا بأنفسكم، وبأقربائكم”.