ديلور يعود إلى فرنسا من بوابة أجاكسيو

عاد المهاجم الدولي الجزائري، أندي ديلور، إلى فرنسا، وبالتحديد إلى ناديه الأسبق أجاكسيو، بعد فسخ عقده مع ناديه أم صلال القطري.

وأعلنت إدارة نادي أجاكسيو، اليوم الخميس، في بيان نشرته عبر حساب الفريق على منصة “X”، عن عودة ديلور، إلى الفريق.

كما أكدت إدارة النادي الفرنسي، موافقتها على طلب ديلور، بالتدرب مع الفريق تحت اشراف طاقم فني خاص، دون الانضمام للفريق.

ويأتي هذا بالنظر للعلاقة الوطيدة التي تربط الدولي الجزائري، بنادي أجاكسيو، حيث يعتبر ابن الفريق.

يذكر أن أندي ديلور، فسخ عقده مع ناديه أم صلال القطري، بعد اكتشاف مسؤولي هذا الأخير معاناة اللاعب من مشاكل صحية على مستوى القلب.