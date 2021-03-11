ديلور يعود لتشكيلة مونبوليي في مواجهة نيم

يعود الدولي الجزائري أندي ديلور إلى أجواء المنافسة رفقة ناديه مونبوليي، بمناسبة المباراة التي ستجمعهم بنادي نيم، لحساب الليغ1 الفرنسية.

وكشفت وسائل إعلام فرنسية، عن جاهزية ديلور للعودة إلى التشكيلة الأساسية لمونبوليي، في المواجهة المقبلة أمام نيم.

وتأتي عودة مهاجم الخضر، بعد تعافيه من الإصابة العضلية التي كان يعاني منها، والتي أبعدته عن المنافسة لقرابة شهر كامل.

يذكر أن أندي ديلور، عاد إلى التدريبات الجماعية لناديه مونبوليي، هذا الأسبوع، وأكد جاهزيته البدنية، للعودة من جديد إلى المنافسة.