ديلور يغادر نيس لخوض تجربة جديدة مع نانت

يتجه الدولي الجزائر أندي ديلور، لخوض تجربة جديدة في الليغ1 الفرنسية، بعيدا عن نادي نيس، وبألوان نادي نانت.

وكشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، توصل إدارة نيس، لاتفاق نهائي مع نظيرتها في نانت، لانتقال ديلور لهذا الأخير.

كما أضاف ذات المصدر، بأن مسؤولي الفريقين، اتفقا على اتنقال ديلور على شكل اعارة لمدة موسمين ونصف، مع الزامية شراء عقده.

وتم تسريب صورة لمهاجم المنتخب الوطني، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، يحمل فيها قميصه الجديد مع نادي نانت، بالرقم (99).

ومن المنتظر أن تعلن إدارة نادي نانت الفرنسي، عن هذه الصفقة بصفة رسمية، خلال الساعات القليلة القادمة.