ديلور يفاجئ إدارة نيس بطلب الرحيل في الميركاتو

كشفت صحيفة “نيس ماتان” عن طلب الدولي الجزائري اندي ديلور من إدارة نيس بالسماح له بالرحيل في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقالت آن أندي ديلور يتواجد في حالة غضب بسبب الرئيس بيير ريفيير الذي لم يفي بوعده في الزيادة من راتبه الشهري.

كما أكّدت أن الأزمة بين الطرفين بدأت منذ المباراة التي سجّل فيها مهاجم الخضر ثلاثية قاد بها فريقه. إلى دوري المؤتمر الأوروبي.

وأشار المصدر إلى آن ديلور يسعى لتغيير المحيط خاصة وأنه محل أنظار عدد من الفرق. أبرزها أولمبيك مارسيليا، رين، فيورنتينا.

ويملك المهاجم القوي عقدا مع نادي نيس حتى صيف 2024.

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