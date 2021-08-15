ديلور يفتتح عداده التهديفي لهذا الموسم

نجح الدولي الجزائري أندي ديلور اليوم الأحد، في افتتاح عداده التهديفي للموسم الجديد من الليغ1، بمناسبة المباراة التي جمعت فريقه مونبوليي، بنادي

ودخل ديلور، أساسيا، ضمن تشكيلة ناديه مونبوليي، في هذه المواجهة التي جمعتهم لحساب الجولة الثانية من الليغ1.

وبرز الدولي الجزائري في الدقيقة الـ38 من عمر هذا اللقاء، أين نجح في تعديل النتيجة لصالح فريقه مونبوليي.

يذكر أن أندي ديلور، يخوض اليوم، مباراته رقم 200 في الليغ1 الفرنسية، والـ94 له بقميص فريقه الحالي مونبوليي.