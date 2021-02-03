ديلور يقصف صحيفة “ليكيب” ويكذب الشائعات

الرياضة
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ديلور يقصف صحيفة “ليكيب” ويكذب الشائعات
بقلم كريم.تيغرمت

كذب الدولي الجزائري أندي ديلور لاعب نادي مونبوليي الفرنسي، الأخبار التي نشرتها صحيفة “ليكيب” الفرنسية مؤخرا، على لسانه.

ونشر ديلور، اليوم الأربعاء، تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر” قال فيها: “أكذب المقال الذي نشرته صحيفة “ليكيب”، ستيفان بانيلي مدرب جيدا جدا”.

وأضاف: “أقوم دائما بعمل إضافي، بعد العمل الجماعي رفقة الفريق، وستيفان شخص أحترمه كثيرا، ولن أسمح لنفسي أبدا بقول أي شيئ سيء عنه”.

وتابع مهاجم الخضر، ونادي مونبوليي: “لا أفهم كيف يمكن كتابة مقال مثل هذا، ونشر الأكاذيب عن الفريق”.

وجاءت هذه التصريحات من أندي ديلور، ردا على مقال صحيفة “ليكيب”، التي نسبت تصريحات لديلور، انتقد فيها المحضر البدني لنادي مونبوليي، ستيفان بانيلي.


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