ديلور يقصي عوار من كأس فرنسا ويتأهل للنهائي

تمكّن الدولي الجزائري أندي ديلور من التأهل إلى نهائي كأس فرنسا للمرة الثانية على التوالي.

وفاز نانت في الفوز بهدف نظيف على حساب ليون، كما شارك مهاجم الخضر بديلا في الدقيقة 77 أين قدم الإضافة المرجوة منه.

كما شارك عوار بشكل احتياطي هو الأخر في الدقيقة 55 ليكسب دقائق إضافية في مشواره مع ليون قبل التنقل إلى إحدى الفرق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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