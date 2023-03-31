ديلور يقيم مردوده مع نانت منذ التحاقه بالفريق

تحدث الدولي الجزائري أندي ديلور، مهاجم نادي نانت الفرنسي، عن مردود مع الفريق، منذ التحاقه به في الميركاتو الماضي.

ونقلت الصفحة الرسمية لنادي نانت، على “تويتر” تصريحات ديلور أين رد بخصوص تقييم بدايته مع نانت قائلا: ” بدايتي مع نانت كانت متوسطة”.

كما أوضح مهاجم الخضر: “هذا الموسم عانيت من الجانب البدني، تعرضت لاصابة في الركبة، كما أصبت بعدها بقطع”.

وتابع أندي ديلور: “نحن حاليا في المنعرج الأخير من الوسم الجاري، وسنتحدث عن ذلك –مردوده مع نانت- في غضون شهرين”.