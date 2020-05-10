ديلور يكشف الرياضة التي سيمارسها بعد اعتزاله كرة القدم

الرياضة
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ديلور يكشف الرياضة التي سيمارسها بعد اعتزاله كرة القدم
بقلم كريم.تيغرمت

كشف الدولي الجزائري أندي ديلور، مهاجم مونبوليي الفرنسي، جانب آخر من حياته الرياضية بعيدا عن كرة القدم، مفصحا عن هوايات في مجال آخر.

وقال ديلور، خلال حوار عبر “انستغرام”، مع زميله فيتورينو هيلتون: “مارست الكثير من الرياضيات عندما كنت صغيرا موازاة مع كرة لقدم”.

وأضاف: “جربت المصارعة داخل القفص، المصارعة الإغريقية، والملاكمة، لكنني لم أركز عليها مقارنة بالعمل الذي قمت به في كرة القدم”.

وتابع مهاجم الخضر: “إن كنت اليوم لا أمتلك الحق في دخول تلك المنافسات، فأتمنى أن أصعد يوما على الحلبة”.


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