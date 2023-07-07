ديلور ينتقل رسميا إلى البطولة القطرية

أمضى الدولي الجزائري أندي ديلور رسميا في نادي أم صلال الناشط في البطولة القطرية قادما من نادي نانت الفرنسي.

كما أمضى المهاجم الجزائري، اليوم الجمعة، على عقد لموسمين بعد شراء عقده من نادي نانت.

يذكر، أن مهاجم الخضر انتقل إلى نادي نانت خلال فترة الميركاتو الشتوي الماضي قادما من نادي نيس على سبيل الإعارة مع إمكانية شراء العقد.

وسيفتح انتقال ديلور الى البطولة القطرية بنسبة كبيرة للعودة لكتيبة الناخب الوطني جمال بلماضين سيما وأنه سيكون أمام فرصة اللعب لعدد كبير من المباريات.

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