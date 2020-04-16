ديلور يهنئ بن سبعيني بعبارات خاصة

هنأ الدولي الجزائري أندي ديلور، مهاجم نادي مونبوليي الفرنسي، مواطنه رامي بن سبعيني، بمناسبة عيد ميلاده الـ25.

ونشر أندي ديلور، بهذه المناسبة، تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر”، جاء فيها: “عيد ميلاد سعيد، لصاحب أجمل رأس محلق، عمر مديد لك أخي”.

وأرفق مهاجم نادي مونبولي، هذه التغريدة، بصورة لبن سبعيني، عندما قام بتحليق شعره، تنفيذا لتحدي سابق كان قد أطلقه ديلور.

يذكر أن رامي بن سبعيني، لاعب نادي مونشنغلادبخ الألماني، يحتفل اليوم الخميس بعيد ميلاده الـ25، والذي يتوافق مع تاريخ 16 أفريل من كل سنة.