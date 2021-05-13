ديلور يوقع عقد مصالحة مع نيمار

الرياضة
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ديلور يوقع عقد مصالحة مع نيمار
بقلم كريم.تيغرمت

كشف الدولي الجزائري أندي ديلور هداف مونبوليي الفرنسي، عن توقيعه عقد مصالحة مع النجم الباريسي نيمار جينيور.

ونشر ديلور، اليوم الخميس، تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر”، أعلن من خلالها عن تصالحه مع نيمار، وأرفقها بصورة تجمعهما معا.

وجاء هذا عقب المواجهة التي جمعت أمس الأربعاء، رفقاء الدولي الجزائري، بنادي باريس سان جيرمان، لحساب نصف نهائي كأس فرنسا.

يذكر أن أندي ديلور، قد دخل في وقت سابق، في مشاحنات ومشادات كلامية مع نيمار، في احدى المباريات التي جمعتهما هذا الموسم لحساب الليغ1، والتي صنعت حديث الصحافة الفرنسية.


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