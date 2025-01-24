ديلور يقترب من العودة إلى ناديه السابق مونبوليي

يقترب المهاجم الدولي الجزائري لنادي مولودية الجزائر، أندي ديلور، من العودة إلى ناديه السابق، مونبوليي الفرنسي.

وحسب ما صرّح به مدرب الفريق الفرنسي، جون لوي جاسيب، اليوم الجمعة، خلال الندوة الصحفية التي تسبق مواجهة تولوز، فإن المهاجم، آندي ديلور، ضمن قائمة اللاعبين المستهدفين هذا الميركاتو.

كما أشار مدرب مونبوليي إلى أنه بحاجة لمهاجم جاهز بدنيا وقيمته السوقية منخفضة، حتى نستطيع المنافسة في الأشهر الخمسة المقبلة. خاصة وأن الفريق ينافس على البقاء.