بالفيديو.. ديلور يوقع “هاتريك” ويبعث برسالة قوية لبلماضي

قاد الدولي الجزائري اندي ديلور فريقه أم صلال للفوز بثلاثية كاملة مقابل واحد امام نادي معيذر، اليوم الخميس، بملعب حمد بن خليفة.

و جرت المباراة ضمن الجولة الثامنة من البطولة القطرية، التي كان بطلها اللاعب السابق لنادي نانت و مونبيليه.

و سجل مهاجم الخضر الثلاثية لوحده في الدقائق 57 و 75 و 80 بينما سجل هف الخصم رامون أرياس.

كما قاد ديلور ناديه أم صلال لرفع رصيده إلى 11 نقطة و في المركز السادس، أين استعاد نغمة الانتصارات بعد خسارتين.

و قد تكون الثلاثية كافية لديلور، لتواجده في التربص المقبل لـ “الخضر” استعدادا لتصفيات المونديال، سيما و ان علاقته أصبحت جيدة مع الناخب الوطني، جمال بلماضي بعدما كانت باردة في وقت سابق.

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