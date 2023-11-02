بالفيديو.. ديلور يوقع “هاتريك” ويبعث برسالة قوية لبلماضي
قاد الدولي الجزائري اندي ديلور فريقه أم صلال للفوز بثلاثية كاملة مقابل واحد امام نادي معيذر، اليوم الخميس، بملعب حمد بن خليفة.
و جرت المباراة ضمن الجولة الثامنة من البطولة القطرية، التي كان بطلها اللاعب السابق لنادي نانت و مونبيليه.
و سجل مهاجم الخضر الثلاثية لوحده في الدقائق 57 و 75 و 80 بينما سجل هف الخصم رامون أرياس.
كما قاد ديلور ناديه أم صلال لرفع رصيده إلى 11 نقطة و في المركز السادس، أين استعاد نغمة الانتصارات بعد خسارتين.
و قد تكون الثلاثية كافية لديلور، لتواجده في التربص المقبل لـ “الخضر” استعدادا لتصفيات المونديال، سيما و ان علاقته أصبحت جيدة مع الناخب الوطني، جمال بلماضي بعدما كانت باردة في وقت سابق.
هدف|
أم صلال يتقدم 3-1 على معيذر عن طريق أندي ديلور ‘هاتريك’ في الدقيقة 80 .. #دوري_نجوم_إكسبو #قنوات_الكاس pic.twitter.com/R75GWX2nl7
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) November 2, 2023
هدف|
أم صلال يتقدم 2-1 على معيذر عن طريق أندي ديلور من ركلة جزاء في الدقيقة 75 .. #دوري_نجوم_إكسبو #قنوات_الكاس pic.twitter.com/Tar7XrXx3z
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) November 2, 2023
هدف| أم صلال يتعادل 1 – 1 مع معيذر عن طريق اندي ديلور 57#دوري_نجوم_إكسبو#قنوات_الكاس pic.twitter.com/LUBcVqR3ce
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) November 2, 2023
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