ديلو يسجل على أوكيدجيا ويقود مونبوليي لتعادل ثمين أمام ميتز

عاد الدولي الجزائري أندي ديلور، رفقة ناديه مونبوليي، بتعادل ثمين، من المباراة التي جمعتهم اليوم السبت، بنادي ميتز، على ملعب هذا الخير.

وشارك الدوليان الجزائريان، أندي ديلور من جانب منبوليي، والحارس أوكيدجيا من جانب ميتز، أساسين في هذه المباراة.

وكان رفقاء حارس الخضر، متقدمين في النتيجة بـ2-0، إلى غاية الدقيقة الـ72، أين قلص ديلور، النتيجة لصالح مونبوليي، قبل أيضف زميله سامبيا هدف التعادل.

وبهذا أضاف أندي ديلور، هدفا آخر إلى رصيده هذا الموسم، بألوان ناديه مونبوليي، الذي يتواجد في المركز الثامن، من الليغ1 الفرنسية، بينما يحتل ميتز، المركز ما قبل الأخير.