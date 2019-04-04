“ديلي تلغراف”..الجزائر تصنع الاستثناء عربيا وعالميا !

عقبت صحيفة “ديلي تلغراف” البريطانية عن مستجدات الساحة السياسية الجزائرية، واستقالة عبد العزيز بوتفليقة.

الصحيفة عنونت هذا الحدث البارز بـ”بعد استقالة بوتفليقة الجزائريون يطالبون بتغيير النظام”.

وأشارت الصحيفة البريطانية، أن هذه المظاهرات السلمية هي الأولى من نوعها التي تحقق نجاحا بدون تطور الأمور إلى الأسوأ.

خصوصا في بلد يتواجد في الشرق الأوسط، حيث وصفت المشهد الجزائري أنه يعتبر الأكثر رقيا وحضارة عربيا وعالميا.

وأضافت الصحيفة إلى أن المعارضين في سوريا والسودان واليمن وليبيا، ومختلف أنحاء العالم العربي، استقبلوا استقالة بوتفليقة بحفاوة بالغة.