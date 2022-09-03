ديما Ooredoo تمنحكم 50 جيغا وفرصة لحضور كأس العالم بقطر

أعلنت Ooredoo عن ميزات جديدة على عرضها Dima Ooredoo مع مزايا استثنائية من الإنترنت والمكالمات والرسائل النصية القصيرة والخدمات الرقمية.

وأثرت Ooredoo حجم الإنترنت الخاص بالرصيد الجزافي ﻠDima 2000 بمنح الزبون 50 جيغا اوكتي من الإنترنت بدلاً من 30 جيغا اوكتي. ومكالمات غير محدودة نحو Ooredoo.

بالإضافة إلى 300 دقيقة مكالمات و200 رسالة نصية قصيرة SMS نحو جميع الشبكات الوطنية.

كما يستفيد الزبون من مزايا أخرى وهي فايسبوك مجاني بعد نفاذ رصيد الإنترنت واشتراك مجاني في تطبيقي ANAZIK و ANAFLIX (الولوج إلى التطبيقات فقط). حيث أن كل هذه المزايا صالحة لمدة 30 يومًا.

هذا وسيكون للزبون في كل عملية إعادة شحن أو شراء أو تجديد الرصيد أو اقتناء جديد ﻠ Dima 2000 أو أكثر. فرصة للمشاركة في القرعة والفوز برحلة الى قطر لحضور كأس العالم 2022.

ولتلبية احتياجات زبائنها بشكل أفضل، تطلق Ooredoo الرصيد الجزافي الجديد Dima 500. الذي يوفر لهم إمكانية الاستفادة من مجموعة من المزايا صالحة لمدة 15 يومًا.

ومن هذه المزايا، 3 جيغا اوكتي من الإنترنت، ومكالمات غير محدودة نحو Ooredoo 100 دقيقة من المكالمات. و50 رسالة نصية SMS نحو جميع الشبكات الوطنية. بالإضافة إلى الولوج المجاني إلى Facebook بعد نفاذ رصيد الإنترنت.

وككل الأرصدة الجزافية ﻠ Dima، يستفيد زبون Dima 500 من تجربة جديدة. حيث بإمكانه اختيار وتجديد وتغيير نحو الرصيد الذي يتناسب مع احتياجاته بحرية عن طريق تشكيل الرمز * 500 # أو زيارة صفحة choof. ooredoo.dz.

وتواصل Ooredoo في توفير أفضل العروض لزبائنها ومرونة استعمال غير مسبوقة. فضلاً عن مجموعة استثنائية من الخدمات الرقمية ثرية بمحتويات ثقافية وترفيهية.