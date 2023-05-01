ديمبا با معلقا على قضية لاعب الخضر بن علي: “قولوا لي إنه خبر خاطئ”

استغرب السنغالي ديمبا با، المهاجم السابق لنادي تشيلسي الانجليزي، خطوة إقدام نادي نانت الفرنسي، على فسخ عقد لاعبه الشاب، يونس بن علي، بسبب التحاقه بالخضر.

وأعاد الدولي السنغالي السابق، نشر خبر فسخ الفريق الفرنسي. لعقد لاعب الخضر لأقل من 17 سنة. على حسابه في “أنستغرام” وعلق قائلا: “لا أصدق.. قولوا لي إنه خبر خاطئ”

يذكر أن إدارة نانت، قررت فسخ عقد لاعبها الشاب، بعدما أصر على المشاركة في “كان” الجزائر، غير أن بن علي، صرح اليوم الاثنين، بأنه يفتخر بقراره وعلى ناديه احترامه.