ديمبيلي يتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2025

توج الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي، بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2025، خلال حفل الكرة الذهبية “فرانس فوتبول” الذي أقيم مساء اليوم الاثنين.

وتمكن ديمبيلي من التفوق على أسماء ابارزة في السباق على الجائزة، أبرزهم النجم الصاعد لامين يامال.

وذلك بعد موسم استثنائي قدمه مع نادي باريس سان جيرمان، توج خلاله بعدة ألقاب وقدم مستويات لافتة.

وفي كلمته عقب تسلمه الجائزة، عبّر ديمبيلي عن امتنانه الكبير لكل من دعمه في مسيرته، قائلا إن عائلته كانت السند الحقيقي له.

كما وجه شكره إلى رئيس النادي ناصر الخليفي الذي وصفه بالأب، وإلى الطاقم الفني لنادي باريس سان جيرمان.

وأضاف ديمبيلي أن هذه الجائزة هي ثمرة عمل جماعي، مؤكدا أن المجموعة هي التي تستحق التتويج، وليس هو فقط.

مشيرا إلى أن الدعم الذي تلقاه في أصعب اللحظات كان حاسما في مسيرته.

ويعَدُّ هذا الفوز تتويجا لمسيرة لاعب تطور كثيرا في السنوات الأخيرة، ونجح في إثبات نفسه بين نخبة نجوم كرة القدم العالمية.