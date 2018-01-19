دينامو زغرب الكرواتي يرفض عرضا مغريا من السعودية لضم سوداني

تعرض مساء اليوم الجمعة، 45 شخصا لتسمم غذائي بالمدية، بعد تناولهم لمادة اللبن من محل بعاصمة الولاية.
وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية لإسعاف المصابين ونقلهم لمصلحة…
وجدت قصة خالتي جمعة، التي تطرقت قناة النهار، صدى لندائها لدى السلطات المعنية وبعض الجمعيات التي تنقلت لمساعدتها.
قناة النهار، تعود من جديد إلى خالتي جمعة…
انحرفت ظهر اليوم الجمعة، القاطرة الأخيرة لقطار لنقل المسافرين عن السكة الحديدية بمنطقة أولاد ميمون ولاية تلمسان.
وأكدت مصار "النهار" أنّ الحادث وقع بينما كان القطار…
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