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دينامو زغرب الكرواتي يرفض عرضا مغريا من السعودية لضم سوداني

الرياضة
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دينامو زغرب الكرواتي يرفض عرضا مغريا من السعودية لضم سوداني
بقلم وافي مهاجري

رفض نادي دينامو زغرب الكرواتي، عرضا مغريا من الدوري السعودي بخصوص ضمّ المهاجم الدولي الجزائري، هلال العربي سوداني، هذا الميركاتو الشتوي.

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