دينامو زغرب يحلم بإسترجاع سوداني

الرياضة
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دينامو زغرب يحلم بإسترجاع سوداني
بقلم إسماعيل عشاش

يحلم نادي نادي دينامو زغرب، بإستعادة نجمه الأسبق، العربي هلال سوداني، مثلما كشفت عنه أحد الصحف الكرواتية مؤخرا.

ويرى الكروات، بأن مُهاجم المنتخب الوطني، سيمثل إضافة نوعية لفريقه الأسبق، وهذا رغم تقدمه في السن وتعرضه لسلسلة من الإصابات الخطيرة مؤخرا.

ووفقا لذات المصادر، فإن الأمر لم يصل لمرحلة الإتصالات، ولا يتجاوز محض الفكرة، خاصة وأن الدولي الجزائري لا يزال مُرتبطا مع الأوليمبياكوس إلى غاية 2021.

ويبقى تجسيد الصفقة صعبا على أرض الواقع، بإعتبار أن اليونانيين مُتمسكون بلاعبهم ولا ينوون التخلي عنه بسهولة.


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