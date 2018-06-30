دينامو زغرب يشكر سوداني ويتمنى له حظا موفقا

عبر نادي دينامو زغرب الكرواتي، عن إمتنانه لما قدمه الدولي الجزائري، هلال سوداني، للفريق، طيلة المواسم التي حمل فيها ألوان زغرب.

ونشرت إدارة دينامو زغرب، تغريدة عبر الحشاب الرسمي للفريق على “تويتر” جاء فيها: “نشكر سوداني على كا الأوقات الجميلة التي منحنا اياها”.

وأضاف: “سودان لطالما أبدى حبه لزغرب، ودينامو، وكل المشجعين، شكرا على كل شيء، وحظ موفق في النادي الجديد”.

من جهته، رد لاعب المنتخب الوطني الجزائري، على تغريدة ناديه السابق، وكتب: “شكرا لدينامو زغرب، على كل شيء”.

يذكر أن هلال سوداني، أمضى على عقده الجديد مع نوتينغهام فورست الإنجليزي، لمدة 3 مواسم، مقابل 3 ملايين أورو.