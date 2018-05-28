دينامو زغرب يهنئ سوداني

الرياضة
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دينامو زغرب يهنئ سوداني
بقلم كريم.تيغرمت

هنأ نادي دينامو زغرب الكورواتي، لاعبه الدولي الجزائري العربي هلال سوداني، بعد ما حققه في الموسم المنقضي من الدوري الكورواتي.

ونشر نادي دينامو زغرب، عبر الصفحة الرسمية للفريق على “تويتر”، صورة لهلال سوداني، هنئه من خلالها، لإحرازه لقب هداف الدوري الكورواتي.

وعلق النادي على صورة مهاجمه الجزائري، بالتذكير بأنه أفضل مسدد، وأفضل هداف في موسم 2017-2018، برصيد 17 هدف.

وتألق سوداني، بشكل ملفت هذا الموسم رفقة ناديه دينامو زغرب، أين قاده لنيل لقبي البطولة والكأس، ونصب نفسه أفضل هدافا في كورواتيا.

يذكر أن هلال سوداني، يتواجد حاليا رفقة زملائه في تربص المنتخب الوطني الذي انطلق اليوم تحضيرا لودية الرأس الأخضر.

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