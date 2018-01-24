دينامو زغرب يُحدد شروط تخليه عن سوداني

أكد “زدرافكو ماميتش” الرجل القوي في نادي “دينامو زغرب” إستحالة التخلي عن الدولي الجزائري، العربي هلال سوداني، خلال الميركاتو الشتوي.

وأوضح بأن إبن الشلف باق مع كبير كرواتيا :”مادمنا لم نجد لاعبا في نفس مُستواه وسن صغيرة، فإن مُغادرته مُستحيلة”.

وأشار “ماميتش” بأن اللاعب السابق لـ”فيتوريا غيماريش” مُقتنع بالبقاء رغم المُقترح المُغري الذي وصله من نوتينغهام فوريست “القسم الثاني الإنجليزي”.

وعبّر، سوداني في تصريحات سابقة عن حسرته لعدم تمكنه من الإنتقال لبريطانيا، ولكنه وفي نفس الوقت أكد على إرتياحه بكرواتيا.