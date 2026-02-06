دينامو ماخاتشكالا يضم مشيد قادمًا من اتحاد العاصمة

أعلن نادي دينامو ماخاتشكالا الروسي، اليوم الجمعة، تعاقده رسميًا مع اللاعب الجزائري ضياء الدين مشيد، قادمًا من نادي اتحاد العاصمة، بعقد طويل الأمد، في إطار تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات.

وكشف النادي الروسي، عبر منصاته الرسمية، أن لاعب اتحاد العاصمة السابق سيحمل القميص رقم 55 مع فريقه الجديد، في أول تجربة احترافية له خارج البطولة الوطنية.

ويُعد انتقال مشيد إلى الدوري الروسي خطوة مهمة في مسيرته الكروية، بعد المستويات التي قدّمها مع اتحاد العاصمة، ما جعله محل اهتمام عدة أندية قبل أن يحسم وجهته نحو دينامو ماخاتشكالا.