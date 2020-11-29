دينا الشربيني تحضر لانطلاق تصوير مسلسلها المقرر عرضه رمضان 2021

انطلقت النجمة المصرية، دينا الشربيني، في التحضير لانطلاق تصوير مسلسلها المقرر عرضه رمضان 2021.

ووافقت النجمة المصرية على اسم مبدئي للمسلسل وهو “قصر النيل”، وتم ترشيح الثنائي محمد ممدوح وأحمد حاتم، لمشاركتها البطولة.

كما لم يتم الاتفاق على أسماء بقية نجوم المسلسل، ولكن من المنتظر البدء في تصوير منتصف ديسمبر المقبل.

يذكر أن دينا الشربيني شاركت في موسم دراما رمضان الماضي ببطولة مسلسل لعبة النسيان.

وكان المسلسل اقتباسا عن مسلسل إيطالي، بينما قامت ببطولتها المطلقة الأولى في موسم رمضان 2019 بمسلسل زي الشمس.

وبنفس الوقت تنتظر دينا تحديد الموعد النهائي لعرض فيلمها “يوم 13″، المؤجل من موسم عيد الضحى الماضي، وينتمي لنوعية أفلام الرعب.