دينا الشربيني تكشف تطورات الوضع الصحي لرجاء الجداوي

كشفت النجمة المصرية، دينا الشربيني، عن آخر تطورات الوضع الصحي للفنانة القدية رجاء الجداوي بعد إصابتها بكورونا.

وأوردت الشربيني، في لقاء أونلاين، أنها تتواصل مع رجاء الجداوي مرتين يومياً، وأن وضعها الصحي مطمئن وتتحسن بشكل ملحوظ.

وأكدت الفنانة، أن رجاء الجداوي توصيها يوميا بالحرص والإلتزام بالإجراءات الوقائية لتفادي عدوة الفيروس.

كما بعثت رجاء الجداوي رسالة للجمهور، توصيهم فيها بالإلتزام بالإرشادات الوقائية.

وكانت إبنة رجاء الجداوي، قد أعلنت إصابة والدتها بفيروس كورونا، بعد أن جاءت نتيجة التحليل إيجابية عقب معاناتها من ارتفاع في درجة الحرارة.

و تم نقل الفنانة إلى مستشفى العزل في الإسماعلية بمصر، أين تتلقى العلاج.

https://web.facebook.com/watch/?ref=external&v=2963818240399864