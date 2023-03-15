دينا حايك تُعلن الشفاء من السرطان

أعلنت الفنانة اللبنانية دينا حايك، عن تعافيها نهائيا من سرطان الثدي، بعد رحلة من علاج طويلة.

وتحدثت دينا حايك في تصريحات تلفزيونية، عن تفاصيل رحلة الشفاء من السرطان والتي دامت عاما كاملا ومدى تأثير الحزن عليها.

وقالت دينا حايك: “أنا بعلن شفائي من سرطان الثدي بعد سنة كاملة و20 جلسة علاج بالإشعاع و16 جلسة كيماوي. واتعلمت خلال الفترة دي أن الصحة أهم شيء في الحياة. لأن من غيرها الحياة بتقف تماماً وكلنا بنقول الصحة أهم شيء. ولكن هل مجرد كلام ولا حاسين به فعلًا”

وأضافت دينا حايك: “تعلمت الصبر خلال رحلتي مع السرطان. وكنت بكون تعبانة من المرض ولكني بحاول أبقى إيجابية. وأوقات بكيت وزعلت أكيد. ولكني اكتشفت أن الزعل بيزود المرض والسرطان ودي حقيقة، وكنت بحاول اتجنبه دايما”.

يُذكر أن الفنانة اللبنانية دينا حايك، أكدت العام الماضي إصابتها بسرطان الثدي في مرحلته الثالثة.

وقالت بعد عدة شهور من الاختفاء عن الأنظار، إنها تتلقى العلاج الكيماوي أسبوعياً بأحد المستشفيات منذ 6 أشهر.

وأشارت إلى أنها تكتمت خبر المرض طوال الفترة الماضية، ولكنها قررت إعلانه قبل ساعات من ظهورها ضمن برنامج للتوعية من سرطان الثدي.

وأشارت دينا حايك في حوار عبر تويتر مع الإعلامية نضال أحمدية إلى أنها اكتشفت المرض بشكل مفاجئ.

حيث ترددت على طبيبتها الخاصة لإجراء الفحوصات الدورية الثانوية، لتكتشف بمحض الصدفة إصابتها بـسرطان الثدي.

مؤكدة أنها لو لم تكتشف السرطان في هذا الوقت لكان انتشر في جسدها.