دينا فؤاد ومصطفى شعبان يجتمعان في رمضان 2025

انضمت النجمة دينا فؤاد إلى أسرة مسلسل “حكيم باشا” للنجم مصطفى شعبان، والمقرر عرضه فى رمضان 2025. حيث تدور أحداث المسلسل في إطار صعيدى.

في حين، تم التعاقد بشكل رسمى فى وقت سابق مع الفنان رياض الخولى. الذي كان قد تعاون مع مصطفى شعبان فى مسلسل بابا المجال خلال شهر رمضان قبل الماضى 2023.

كما قدمت دينا فؤاد فى شهر رمضان الماضى مسلسل حق عرب. والذي شارك فى بطولته إلى جانب أحمد العوضى، رياض الخولى، وفاء عامر. وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام. كما شارك كل من سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكى. أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت. يُمنَى طولان، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

أما مصطفى شعبان فقدم فى رمضان الماضى 2024، مسلسل المعلم وشارك فى بطولته سهر الصايغ، أحمد بدير. عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم. سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبد الله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري. مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين. و العمل من تأليف محمد الشواف و إخراج مرقس عادل و إنتاج شركة سينرجى.