دينيس بالبير :”بلايلي  جعل الجزائر تحلم.. إنه من اللاعبين على وشك الانقراض”

أبدى الصحفي والمعلّق الفرنسي دينيس بالبير إعجابه الكبير بإمكانيات و فنيات الدولي الجزائري يوسف بلايلي بعد تألقه مع اجاكسيو .

و أكد بالبير في حواره لموقع “بوت فوتبال” أن لاعبين من طينة بلايلي على وشك الانقراض “بلايلي من بين اللاعبين للأسف على وشك الانقراض، لاعب يملك إمكانيات فنية كبيرة. في التمرير. في المراوغة، والمخالفات، كان قادرا على العطاء بشكل أكبر”.

وأضاف بالبير الذي يعتبر أبرز الإعلاميين في العالم الرياضي :”عندما وصل إلى كورسيكا تأكدنا أنه لاعب جعل كل الجزائر تحلم. من طينة اللاعبين الذي أحب طريقة لعبهم كثيرا”.

وختم الفرنسي عن جوهرة مدينة وهران “لا أدري لكن كان قادرا على تسير مشواره الكروي بشكل أفضل لولا الأمور السيئة التي وقعت له”.

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