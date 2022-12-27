دينيس بالبير :” فشل سانت ايتيان في التعاقد مع غولام يعتبر نقطة سوداء”

كشف دينيس بالبير المعلّق الفرنسي الشهير أن فشل سانت ايتيان في التعاقد مع الدولي الجزائري فوزي غولام يعتبر نقطة سوداء.

وأكّد بالبير أن غولام كان بمقدوره تقديم المساعدة لسانت ايتيان في تصريحه لـ “بوت فوتبول”الفرنسي :” النقطة السوداء لهذا الميركاتو في سانت ايتيان هي الفشل في التوقيع مع فوزي غلام. الجزائري كان قادرا على تقديم الإضافة، و التعاقد معه كان يجب أن يجسّد دون تفكير”.

و أضاف بالبير :”نعلم جميعا أن اللاعب يحب الفريق ويريد العودةـ يستحق عقدا أفضل من الذي منح له، ما زالت مقتنعا أن اللاعب سيعود بقوة”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]