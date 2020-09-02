دينيس مانتوروف.. أول وزير روسي يتلقى لقاح “سبوتنيك V” ضدّ “كورونا”

أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، عن تلقيه لقاح “سبوتنيك V” المضاد لفيروس “كورونا”.

ووفق موقع “روسيا اليوم”، فقد صرح الوزير بأنه جرى تطعيمه باللقاح الروسي وأنه لم يرقد في المستشفى بعد عملية التطعيم.

ليصبح دينيس مانتوروف أول وزير فيدرالي في الحكومة الروسية يعلن علانية تطعيمه باللقاح الروسي “سبوتنيك V” المضاد لوباء “كورونا”.

وكشف الوزير قائلا:”كل يوم كنت أتصل بألكسندر ليونيدوفيتش غينسبورغ، رئيس مركز غاماليا الروسي للأوبئة والبيولوجيا المجهرية وأبلغه عن حالتي”.

مضيفا “في الليلة الأولى ارتفعت حرارتي قليلا، وفي الثانية مع الأخذ بالاعتبار أن الجسم يستهلك كمية كبيرة من الغلوكوز، شعرت بقليل من الألم بمؤخرة رأسي”.

وتابع دينيس “في اليوم الثالث لم أشعر بأي شيء.. اليوم بعد أكثر من أسبوعين، يمكنني القول إنه لم يتغير شيء في الجسم”.

جدير بالذكر أن نائب رئيس الوزراء الروسي، مارات خوسنولين، كان قد أعلن بأنه تلقى التطعيم ضد فيروس “كورونا”.