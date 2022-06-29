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الرياضة

ديوان الألعاب المتوسطية يوضح بخصوص حضور سولكينع حفل الاختتام

بقلم عبد النور حواز
ديوان الألعاب المتوسطية يوضح بخصوص حضور سولكينع حفل الاختتام
جديد حفل اختتام الألعاب المتوسطية
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نشر ديوان ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022 بيان صحفي بخصوص قضية الفنان الجزائري العالمي، عبد الرؤوف دراجي، المُلقب بسولكينغ.

حيث كشف، محمد حسان دواجي، رئيس ديوان محافظ ألعاب البحر الأبيض المتوسط حقيقة حضور سولكينغ لحفل الاختتام.

مؤكدا أن ما أُثير حول حضور سولكينغ أن التصريحات التي صدرت عن شخصه كان المقصود بها أن حفل الافتتاح الضخم سيشجع فنانين كبار من أمثال الفنان سولكينغ لتنشيط حفل الاختتام.

قبل أن يختم بيان رئيس ديوان الألعاب المتوسطية أن هذا لا يعني حضور الفنان سولكينغ لحفل الاختتام.

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