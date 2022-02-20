ديوان الترقية والتسيير العقاري يجر 758 مستأجرا إلى العدالة بمعسكر

أحالت إدارة ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية معسكر، نحو 758 ملف على مستوى العدالة، للمستأجرين المتقاعسين عن تسديد ديونهم.

كما تمت هذه العملية بعد استيفاء كل الإجراءات القانونية والودية وجدولة الديون بالنسبة للمستأجرين المتخلفين عن تسديد ديونهم.

إذ تم تبليغ 661 إعذار عن طريق المحضر القضائي. وتبليغ 5433 تنبيه قبل إحالة ملفات المستأجرين على العدالة.

واوضحت ادارة الديوان، أنه في إطار تحصيل مستحقات الإيجار الخاصة بالسكنات الاجتماعية. التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري لمعسكر و التي بلغت 420 مليار سنتم. أي بنسبة 46% غير متحصلة. أرغمت مصالحها، على جر المتخلفين في تسديد ديونهم العدالة. بعد استيفاء جميع الإجراءات الودية.

كما يدعو الديوان، كافة المستأجرين المتخلفين، عن تسديد ديونهم التقرب إلى المديرية العامة. أو إلى مقرات الديوان المتواجدة على مستوى إقامتهم. من أجل تسديد ما عليهم من مستحقات.

وذلك من خلال تقديم امتيازات عديدة منها، الاستفادة من جدولة ديونكم عن طريق أقساط شهرية تتناسب مع حالتهم الاجتماعية. والاستفادة من عدم دفع غرامة التأخير المقدرة ب 05% في حالة دفكم لكامل مبلغ الديون. كل مبلغ إيجار مدفوع يتم خصمه من ثمن السكن عند التنازل.

كما يساهم الديوان، في تحسين الإطار المعيشي للمستأجر، من خلال تنظيف شبكة الصرف الصحي. وتفريغ الإقبية والبالوعات وصيانة مداخل العمارات. وتصليح الكتامة في حالة تسديد ديونكم بصفة منتظمة.

وأوضحت الإدارة أنه وفقا لتعليمات المدير العام، تم تسطير برنامج لتنظيم أيام مفتوحة على مستوى الأحياء السكنية، الموزعة على مستوى الولاية. حول ضرورة تسديد مستحقات الإيجار. إذ سيتم التواصل مباشرة مع المستأجرين وتقديم شروحات وتوزيع مطويات من طرف أعوان التحصيل.