ديوان الحبوب يبيع مخازنه لرجال الأعمال.. والعمال والفلاحون يحتجون

احتجاجات في السوڤر بتيارت ضد خوصصة مخازن تعاونية الحبوب

تجمع، صباح أمس، عدد من عمال تعاونية الحبوب والخضر الجافة مع مجموعة من الفلاحين أمام مخزن تجميع الحبوب ببلدية السوڤر في تيارت، احتجاجا على التنازل عن جزء من المخزن لصالح أحد الخواص.

وقال أحد المحتجين الذين كانوا يرفعون شعارات منددة بعملية التنازل في اتصال مع النهار، إن المكلفين بحراسة المخزن التابع لتعاونية الحبوب بتيارت تفاجأوا بأحد المستثمرين يطالبهم بمغادرة المكان بعد أن قام بتغيير أقفال الأبواب، مما أثار الكثير من التساؤلات عن الطريقة التي تم بها التنازل عن هذا الجزء من المقر من دون علم العمال أو على الأقل استشارتهم.

وأضاف مصدرنا أن العمال قد شرعوا، مؤخرا، في عملية تهيئة المقر تحسبا لاستقبال محاصيل الحبوب، قبل ان يتفاجأوا بعملية التنازل التي سيتضرر منها فلاحو بلدية السوڤر والمناطق المجاورة لها، نظرا للطوابير الكبيرة التي تعرفها مختلف المخازن أثناء إيداع إنتاجهم الفلاحي، الأمر الذي جعلهم يطالبون الجهات المسؤولة بضرورة التدخل وإعادة النظر في العملية، مع فتح تحقيق في القضية، خاصة أن ولاية تيارت تستعد لحملة الحصاد والدرس، وهي بحاجة ماسة للمخازن لجمع مختلف الحبوب وتوقعات بجمع ما يقارب 5.5 مليون قنطار، حيث لم تستبعد مصادرنا أن يتم الإستعانة بمخازن الخواص لتجميع الحبوب، وسط تخوفات أن يقع لهذه المخازن ما وقع لمخازن بلدية مهدية قبل سنوات.