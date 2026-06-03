ديوان الحج: تفاعل إيجابي منذ انطلاق عملية “حاج بلا حقيبة”

أكد الديوان الوطني للحج والعمرة، أنه سجل تفاعلا إيجابيا من طرف حجاجنا الميامين من خلال التقيد بمواعيد إخراج الأمتعة واحترام التعليمات والتوجيهات المقدمة من قبل أعضاء البعثة الجزائرية للحج.

وجاء في بيان للديوان “منذ بداية تنفيذ مبادرة “حاج بلا حقيبة”، سجّل حجاجنا الميامين تفاعلًا إيجابيًا. والتزامًا ملحوظًا بالإجراءات التنظيمية المعتمدة، من خلال التقيد بمواعيد إخراج الأمتعة. واحترام التعليمات والتوجيهات المقدمة من قبل أعضاء البعثة الجزائرية للحج”.

كما أكد أن العملية سارت في إطار منظم وهادئ، بفضل التنسيق المحكم بين مختلف الفرق الميدانية والتجاوب الكبير للحجاج، مما ساهم في ضمان انسيابية الإجراءات وسهولة التكفل بالأمتعة وفق البرنامج المسطر.

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