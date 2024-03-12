ديوان الحج والعمرة.. الترويج للحج عن طريق تأشيرات سياحية إحتيال

أكد الديوان الوطني للحج والعمرة، أن تنظيم الحج من صلاحياته والوكالات السياحية المرخصة وذلك عن طريق تأشيرة الحج فقط. مشدّدا على أن أي ترويج للحج عن طريق تأشيرات سياحية أو غيرها. يعتبر مخالفا للأنظمة المعمول بها.

وأوضح الديوان في بيان له، أنه إثر تسجيله ترويج بعض وكالات السياحة والأسفار للحج عن طريق تأشيرات سياحية للمملكة العربية السعودية. وذلك في إطار متابعته لنشاطي الحج والعمرة لموسم 1445هـ. فإنه ينهي إلى علم كافة المواطنين ووكالات السياحة والأسفار، أن تنظيم الحج من صلاحيات الديوان الوطني للحج والعمرة .والوكالات السياحية المرخصة لتنظيم الحج عن طريق تأشيرة الحج فقط.

وأضاف الديوان أن أي ترويج للحج عن طريق تأشيرات سياحية أو غيرها يعتبر مخالفا للأنظمة المعمول بها في البلدين. كما يعرض المواطنين لخطر الاحتيال من طرف جهات غير مرخصة ويعرض وكالة السياحة والأسفار للعقوبات. المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات السارية المفعول”.