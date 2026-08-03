ديوان الحج والعمرة: تمديد فترة تلقي عروض خدمات النقل المميز

أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة، مساء اليوم الاثنين، عن تمديد فترة تلقي العروض الخاصة بخدمات النقل المميز، وذلك لمدة يومين ابتداء من الثلاثاء 4 أوت الجزائري.

وأكد الديوان، في بيان نشره عبر صفحاته الرسمية، أنه بناءً على عدم جدوى أيّ عرض من العروض المشاركة في الخدمات الخاصة بالنقل المميز، فإنه “يعلن عن تمديد فترة تلقي العروض الخاصة بخدمات النقل المميز لمدة يومين ابتداء من يوم الثلاثاء 04 أوت 2026 إلى غاية يوم الأربعاء 05 أوت 2026م.

وأوضح البيان ذاته بأن العروض تودع بالقنصلية العامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بجدة في المملكة العربية السعودية. ولتسهيل الوصول إليها وضع الديوان رابط الموقع الجغرافي على خرائط “غوغل”:

https://maps.app.goo.gl/FsJqVYgtM76P48PZ6

ولفت الديوان الوطني للحج والعمرة إلى الاتصال عبر الرقم التالي 00966570330498 لأي استفسار.

كما يمكن الاطلاع على دفتر الشروط الخاص بخدمات النقل المميز، بالضغط على الرابط:

https://bawabetelhadj.dz/HajjServiceSpecifications