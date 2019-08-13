ديوان الحج والعمرة: تم التكفل بجميع الحجاج.. وبعض المتعاملين أخلّوا بتعاقداتهم

أفاد ديوان الحج والعمرة، أنه تم التكفل بجميع الحجاج، كما تمت عملية الإسكان الإلكتروني بنجاح كبير.

وأضاف الديوان عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك، أنه وبعد سنة من التحضير لموسم الحج وبعد انقضاء المرحلة الأولى.

فقد بلغ عدد الحجاج الذين دفعو المستحقات 36 ألف و987 حاجا بنسبة 102 بالمائة بما فيهم حجاج المجاملة.

كما بلغ عدد الحجز الإلكتروني للتذاكر التي إستحدثت لأول مرة 35 ألف و842 بنسبة 99 بالمائة.

وأشار الديوان، إلى أن نسبة الحجز الإلكتروني للغرف في سنته الثالثة بلغت 99 بالمائة، وتم استصدار التأشيرات الإلكترونية لجميع الحجاج.

من جهته كشف الديوان، أن عدد الرحلات الجوية التي وصل على متنها الحجاج الى البقاع المقدسة بلغ 121.

وأضاف الديوان، أن 65 رحلة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية و46 تابعة للخطوط السعودية و10 تابعة لشركة طياران ناس السعودية.

كما تم التكفل بأكثر من 800 حاج من حجاج المجاملة وتم إدراجهم ضمن المسار التنظيمي للحج.

وفي سياق ذي صلة، تم إستقبال وإسكان 36 ألف و915 حاجا في البقاع المقدسة، منهم 21110 حاجا مروا عبر المدينة المنورة.

وأضاف ديوان الحج والعمرة، أن عملية الإسكان الإلكتروني تمت بنجاح كبير.

كما كشف الديوان، أن رحلتين شهدت عملية إسكانهم بعض الصعوبات بسبب إخلال المتعاملين ببعض تعاقداتهم.