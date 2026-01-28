ديوان الحج والعمرة.. فروع بنك الجزائر مفتوحة طيلة أيام الاسبوع

أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة، ان فروع بنك الجزائر الموزعة عبر كامل التراب الوطني تواصل عملها طيلة أيام الأسبوع أمام المواطنين المعنيين بدفع تكاليف الحج.

وأشار الديوان في بيان له، أن فروع بنك الجزائر تواصل عملها خلال أيام العطل لتسهيل الإجراءات وتمكين الحجاج من إتمام عملية الدفع في أحسن الظروف

كما أشار الديوان، إلى ان الوثائق المطلوبة عند التوجه لدفع تكلفة الحج هي: شهادة النجاح، شهادة التأهيل الصحي، صورة عن جواز السفر البيوميتري أو صورة عن بطاقة التعريف الوطنية

ودعا الديوان إلى الإسراع في اتمام عملية الدفع نظرا لكون العملية محددة بآجال زمنية مضبوطة.