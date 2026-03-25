ديوان الحج والعمرة يحدد آجال دخول ومغادرة المعتمرين ويُحذر من العروض الوهمية

أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة، في بيان له، عن تحديد آخر الآجال الخاصة بدخول ومغادرة المعتمرين إلى أراضي المملكة العربية السعودية. وذلك في إطار تنظيم موسم العمرة وضمان احترام الإجراءات المعمول بها.

وأوضح الديوان أن آخر موعد لدخول المملكة بتأشيرة عمرة حُدد بتاريخ 15 شوال 1447هـ، الموافق لـ 3 أفريل 2026، فيما تم تحديد 1 ذو القعدة 1447هـ، الموافق لـ 18 أفريل 2026، آخرَ أجل لمغادرة الأراضي السعودية.

ودعا الديوان جميع المعتمرين إلى ضرورة الالتزام الصارم بهذه الآجال المحددة. تفادياً لأي مخالفات قد تترتب عنها تبعات سلبية.

وفي سياق متصل، وجّه الديوان تنبيهاً هاماً للمعنيين، حاثاً إياهم على عدم الانجرار وراء الإعلانات والبرامج الوهمية، أو التعامل مع جهات غير معتمدة. مؤكداً على ضرورة التعامل حصرياً مع وكالات السياحة والأسفار المرخصة عبر القنوات الرسمية.

كما ذكّر بأهمية التقيد بالتعليمات التنظيمية المعتمدة، مشدداً على أنه “لا حج بلا تصريح”. وضرورة احترام كافة الإجراءات لضمان أداء مناسك العمرة في ظروف جيدة وآمنة.